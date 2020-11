LOCRI Fa il tampone e continua ad andare in giro per giorni in attesa dell’esito: è positivo. L’appello alla responsabilità

LOCRI Fa il tampone e continua ad andare in giro per giorni...

di Gianluca Albanese

LOCRI – Non è nostro costume riprendere i “post” di Facebook per redigere un articolo giornalistico. E’ una questione di deontologia e sopratutto di stile. Ma quanto appena denunciato dal sindaco di Locri Giovanni Calabrese appare di una gravità inaudita e quindi deroghiamo alla nostra regola.

Già, perché riguarda un presunto caso d’irresponsabilità di cui si sarebbe reso protagonista un cittadino di Locri che, dopo essersi sottoposto a tampone perché sintomatico, avrebbe continuato a girare indisturbato in attesa dell’esito (che poi si sarebbe rivelato positivo) senza osservare le disposizioni che impongono la quarantena.

Per questa ragione, ci associamo all’appello alla responsabilità del sindaco di Locri e di tutte quelle figure (istituzionali e non) che in questi giorni stanno spiegando a tutti che il virus circola ed è più pericoloso di prima e che questo lockdown percepito come “morbido” anche nella nostra regione che è “zona rossa” non significa che ognuno possa fare quello che gli pare, mettendo a repentaglio la salute del prossimo, specie in una terra in cui il sistema ospedaliero non può reggere flussi importanti di pazienti affetti da CoVid-19.

E allora sì all’uso responsabile degli spazi di libertà insiti nelle maglie delle attuali misure di contenimento (spostamenti per lavoro, salute, attività fisica e altre situazioni di necessità) e un “NO” categorico ad assembramenti, specie quelli clandestini nelle case private che potrebbero diventare potenziali focolai di diffusione del virus.

Di seguito il testo integrale del “post” di Calabrese.

«Emergenza Coronavirus.

Servono comportamenti responsabili.

Non è possibile che chi si sottopone a tampone vada tranquillamente in giro senza attendere l’esito.

Purtroppo è successo a Locri dove una persona si è sottoposta a tampone in quanto sintomatica e fino all’esito POSITIVO, arrivato dopo cinque giorni, non è rimasta in isolamento per come avrebbe dovuto.

Tutto ciò comporta una serie di conseguenze, verifiche su tante altre persone, il serio rischio della diffusione del virus e un ingente lavoro in più per noi.

Invito i cittadini a comportamenti responsabili e ad essere prudenti per rispetto di sé stessi, dei propri familiari e dell’intera collettività.

Tra poco dovrò firmare diverse ordinanze di isolamento domiciliare che avremmo tranquillamente potuto evitare.

Invito inoltre chi risulta positivo a dire la verità sui contatti avuti. Chi non lo fa, oltre a compiere un reato, rischia di mettere a repentaglio la salute di tante altre persone.

Giorni fa, ho, inoltre, emesso ordinanza su comportamenti e provvedimenti da adottare in merito alla quarantena e isolamento».