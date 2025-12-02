di Redazione

Appuntamento con un protagonista della scena contemporanea nazionale per la XXXI Stagione Teatrale della Locride 2024-2025, a cura del Centro Teatrale Meridionale per la direzione artistica di Domenico Pantano.

Ettore Bassi farà tappa a Locri, domenica 7 dicembre, con lo spettacolo “El Fùtbol” di Gianvito Pulzone, per la regia di Francesco Branchetti, con lo stesso Pulzone e Oscar Bellomo.

Una produzione Associazione culturale Foxtrot Golf.

L’attore – noto al grande pubblico per le fiction “Il maresciallo Rocca”, “Un posto al sole” e la serie “Carabinieri” – sarà in scena all’Auditorium Palazzo della Cultura di Locri, alle ore 18.30.

“El Fùtbol” è uno spettacolo dedicato al calcio a tutto tondo, dedicato allo spirito del calcio, allo spirito di uno sport e di una passione che può impregnare ogni centimetro del corpo di un uomo.

Ettore Bassi interpreta un uomo dalla passione calcistica più pura, ed evoca alcuni tra i più grandi calciatori della storia del calcio mondiale, uomini per i quali giocare al calcio era come mangiare, respirare; uomini che hanno fatto sognare e hanno dato coraggio a migliaia di persone con la loro generosità e la ‘magia’ delle loro imprese.

Racconti, ricordi di ieri e di oggi, rievocano il mondo che gira intorno al calcio e che è una metafora a volte dolorosa e a volte esaltante della nostra vita e della nostra società.

«Una storia dai tratti epici, piena di poesia e di emozione» – commenta il regista Francesco Branchetti, che ha tentato di «restituire al magnifico testo la capacità di evocare lo spirito del calcio, lo spirito dello sport e del gioco in sé, attraverso atmosfere fascinose, colori, luci, suoni».

Suggestioni che prendono vita attraverso «corpo, voce, sangue e anima di un attore che sul palco si spende fino all’ultima goccia di sudore – sottolinea ancora Branchetti – un interprete splendido per una storia davvero emozionante piena di passione». «Scene e musiche daranno a questo viaggio meraviglioso un contributo fondamentale – conclude il regista – raccontandoci stati d’animo e atmosfere affascinanti del mondo del calcio».

Un’opera emozionante, dunque, che coinvolgerà il pubblico calabrese, in continuità con un’offerta culturale di alto livello che contraddistingue, da oltre quarant’anni, le rassegne a cura del CTM e a firma di Domenico Pantano.

La rassegna si avvale del patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Locri, ed è co-finanziata con Risorse PAC 2014-2020 – Az. 6.8.3 – Avviso pubblico Eventi di promozione culturale 2024 della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura.