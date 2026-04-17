di Gianluca Albanese

LOCRI – Saranno oltre cento i partecipanti all’escursione “Locri Epizefiri: un percorso guidato tra archeologia e natura”, organizzata dall’associazione “Altri Orizzonti” (affiliata alla Federazione Italiana Escursionisti) in programma per la giornata di domani.

La macchina organizzativa, avviata per tempo dall’instancabile Marcello Pezzano e dai suoi collaboratori, ha subito destato grande interesse, tanto che a già ridosso delle festività pasquali era stato raggiunto il numero massimo di iscrizioni.

Sarà, come di consueto, un grande gioco di squadra, che vedrà coinvolte in primis le amministrazioni comunali dei due paesi interessati dal percorso (Locri e Portigliola), le guide dei siti archeologici Orsola Laura Delfino, Maria Teresa Jannelli e Concetta Pelle, i docenti e gli studenti del Polo Tecnico Professionale “Dea Persefone”, la Pro Loco e la Consulta Giovanile di Locri, la Planteria Orto Urbano, l’Osservatorio Ambientale “Diritto per la vita”, Tonino Ocello per l’ex azienda floricola dei fratelli Ocello, le Cantine dei fratelli Lavorata di Roccella Ionica, l’Accademia musicale ABC di Bovalino, il Bar 2000 e la famiglia di Leonardo Capogreco, che metterà a disposizione la propria abitazione.

La giornata inizierà alle 8:45, col raduno alla Planteria, il benvenuto degli organizzatori e i saluti istituzionali.Dopo la colazione a base di cornetti offerti dal Bar 2000, latte e caffè caldo, gli escursionisti partiranno alla volta del Parco Archeologico di Locri Epizefiri. Dopo aver attraversato la fiumara Gerace guidati da Arturo Rocca, proseguiranno attraverso la vecchia pista ciclabile fino a raggiungere il sottopasso ferroviario, passato il quale, con l’aiuto della Polizia Locale, entreranno al Parco Archeologico, laddove si inizierà la visita guidata. Alle 11:45 il cammino proseguirà fino al Teatro Greco Romano di Portigliola, laddove i musicisti dell’Accademia ABC di Bovalino terranno un breve concerto.All’una in punto il pranzo nel giardino di casa Capogreco, a cura del Polo Tecnico Professionale “Dea Persefone-Zanotti Bianco” con un ricco e gustoso menu a base di prodotti a chilometro zero. Gli escursionisti dovranno essere muniti di posate e stoviglie riutilizzabili perché, in pieno spirito ecologista, gli organizzatori intendono fortemente perseguire la riduzione dell’uso della plastica.Quindi, inizierà il cammino verso il ritorno, con Franco Armocida che guiderà la visita in località Quadretto, laddove un tempo si lavorava il profumatissimo gelsomino, essenza che costituiva la materia prima per le eau de toilette e i profumi delle migliori griffe internazionali. L’escursione si concluderà per le 17.