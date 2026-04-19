REPORTAGE di Enzo Lacopo © 2026

LOCRI – Una simbiosi tra cultura archeologica, esercizio fisico e storia, è stato l’evento tenutosi presso il Museo e Parco Archeologico di Locri Epizefiri, partecipato da oltre 140 persone arrivate da ogni parte della Locride e dalla vicina Sicilia.

Un sorprendente finale quello in cui Tonino Ocello, figlio del titolare dell’ex storico impianto di raccolta, lavorazione e trasformazione del Gelsomino) ci racconta il percorso e il ruolo delle “Gelsominaie” fatto sino agli anni ’90, nel periodo di massimo splendore dell’estrazione dell’essenza.

Le Immagini e il Reportage realizzato dal nostro Reporter Enzo Lacopo.

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