LOCRI Emergenza Covid19, stop alle lezioni alla scuola media

R. & P.

Emergenza Covid19. Si abbassa la curva epidemiologica,ma il virus continua purtroppo ad essere presente. Domani sospensione in via precauzionale delle lezioni per il plesso scolastico della scuola media a causa di alcune situazioni in corso di verifica.Dall’inizio della seconda fase della pandemia a Locri abbiamo avuto 109 persone positive al Covid 19. Di queste:2 deceduti;68 negativizzate;39 attualmente positivi con verifica al tampone molecolare.Ai 109 casi accertati dobbiamo aggiungere circa 10 attualmente positivi al tampone antigenico e in attesa di tampone molecolare.Anche un giovane studente della scuola media è risultato positivo oggi pomeriggio al tampone antigenico. Per tale motivo dopo ampio confronto con il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp e con la Dirigente Scolastica e in base a quanto disciplinato dai relativi protocolli ministeriali domani mattina verranno sospese le lezioni della scuola media al fine di effettuare la sanificazione. DOMANI VALUTEREMO SE NECESSARIO ADOTTARE ULTERIORI E DRASTICI PROVVEDIMENTI NELL’INTERESSE DELLA COLLETTIVITÀ. Rinnoviamo, pertanto, l’invito alla necessaria prudenza e responsabilità da parte di tutta la popolazione. Ricordiamo, ancora una volta, che l’utilizzo della mascherina e il rispetto del divieto di assembramento sono le uniche armi che abbiamo per contrastare il nemico invisibile.

Giovanni Calabrese

Sindaco Città di Locri