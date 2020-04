LOCRI Emergenza Covid-19. Misure anticontagio prorogate fino al prossimo 13 aprile

di Francesca Cusumano

LOCRI – Prorogate fino al prossimo 13 aprile, le misure straordinarie per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

E’ quanto si apprende dalla nuova ordinanza emessa dal primo cittadino di Locri, Giovanni Calabrese.

Nel provvedimento, confermate sempre fino al giorno di Pasquetta, la chiusura e il conseguente divieto di accesso a tutti i parchi, i giardini pubblici, le aree verdi e le aree gioco; la chiusura al pubblico del lungomare cittadino, delle aree pertinenti, della spiaggia e dell’arenile; la chiusura ai visitatori del cimitero cittadino (come già da precedente ordinanza), consentite solo le attività e le presenze attinenti alla sepolture. Sospeso fino al 13 aprile, anche il mercato settimanale. Al riguardo, “agli ambulanti della tensostruttura di Piazza Mercato- si legge nell’ordinanza – è consentita l’apertura fino alle ore 13, con turnazione di massimo due operatori su lati contrapposti e nel rispetto delle previste disposizioni di sicurezza”. Autorizzata fino alle ore 13, l’apertura delle attività commerciali come da disposizioni nazionali, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie e attività di vendita di prodotti alimentari. E ancora, sarà vietato praticare sport all’aperto, in forma aggregata o individuale, salvo che per motivi validi di salute, debitamente certificati. Consentito recarsi a fare la spesa esclusivamente in forma individuale e portare fuori il cane solo per la gestione delle necessarie esigenze fisiologiche, entro il perimetro di 200 metri dalla propria abitazione e per i controlli veterinari. Disposta infine, la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali autorizzati (tranne le farmacie di turno e le edicole), estesa anche alla giornata di lunedì 13 aprile.

Ai trasgressori, sarà applicato l’articolo 650 del codice penale e delle relative norme di legge.