LOCRI – “ELENA TRADITA”,una grande interpretazione in replica stasera a Roccella presso il Teatro al Castello alle 2130 (Immagini e VIDEO)

di Antonella Scabellone – Immagini e Video di Enzo Lacopo © 2020

LOCRI- Ha affascinato la platea di Locri l’ “Elena Tradita” di Luca Cedrola, interpretata, con grande intensità, da Viola Graziosi e Graziano Piazza. Si tratta di una prima nazionale che va ad impreziosire la XXIX Stagione Teatrale della Locride, ancora all’insegna dei grandi classici e dei personaggi femminili, del Centro Teatrale Meridionale diretto da Domenico Pantano. L’evento si è svolto ieri sera nella suggestiva location della Corte del Palazzo Municipale.

Elena, noto personaggio della mitologia greca, moglie di Menelao, accusata di essere stata, in seguito al rapimento di Paride, la causa della guerra di Troia, è stata scelta dall’autore in quanto figura iconica che rappresenta l’animo femminile. Sul palco una donna affascinante, non convenzionale, di cui però non viene celebrata la straordinaria bellezza, ma l’ umana fragilità; ne emerge, senza discostarsi dal mito che rimane sullo sfondo, l’aspetto interiore, quello meno conosciuto e tramandato dai libri di mitologia, di donna libera, di una modernità chiara e sconvolgente, dalle vicissitudini complesse e avverse, dalla personalità apparentemente ambigua, perdutamente innamorata della persona “sbagliata” e per questo colpevole.

