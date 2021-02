LOCRI Edilizia sanitaria:stato dell’arte. Sabato la conferenza stampa del consigliere regionale Sainato

R. & P.

Il consigliere regionale Raffaele Sainato, sabato 20 febbraio, alle ore 11.30, terrà una conferenza stampa per fare il punto sullo stato di attuazione degli interventi di Edilizia sanitaria nel territorio metropolitano di Reggio Calabria.

L’incontro con gli organi di informazione si terrà nella nuova sede della Segreteria Politica in Viale della Regina, 6 a Locri.

La conferenza, che si svolgerà nel pieno rispetto della normativa anti Covid-19, farà luce sugli sviluppi dell’accordo tra il commissario per la Sanità in Calabria e INVITALIA, al quale ha aderito anche l’ASP reggina. In particolare, verrà illustrato lo stato di avanzamento dei lavori sulla Casa della Salute di Siderno, la Casa della Salute di Scilla e il recupero dell’ex INAM di Reggio Calabria.

Verranno approfondite anche le criticità relative all’Ospedale di Locri e al poliambulatorio di Caulonia, conseguenti all’approvazione dell’ultimo decreto Calabria.