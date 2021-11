LOCRI e SIDERNO contro la Violenza sulle Donne (REPORTAGE)

di Gianluca Albanese (foto e video di Enzo Lacopo)

SIDERNO – Con una bella manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale e che ha visto il coinvolgimento delle scolaresche e del mondo delle associazioni, Siderno ha celebrato la Giornata Mondiale contro la Violenza sulle donne. La strategia scelta è stata quella della sensibilizzazione delle giovani e giovanissime generazioni, partendo proprio dalle alunne delle scuole primarie per far capire loro che bisogna sempre ribellarsi e denunciare ogni violenza subita, anche dalle persone più care.

Il corteo, radunatosi in piazza Portosalvo, ha attraversato il corso della Repubblica per giungere in piazza Vittorio veneto, laddove gli amministratori comunali, con in testa l’assessora alle Pari Opportunità Francesca Lopresti, hanno indossato delle mascherine a tema, realizzate per l’occasione.

Dopo gli appelli alla ribellione e alla denuncia contro ogni sopruso, lanciati dall’assessora Lopresti e dalla presidente della Consulta Cittadina Ersilia Multari, sono state inaugurate due panchine rosse, collocate, una di fronte all’altra nelle due villette a nord e a sud del palazzo municipale. Quest’ultimo sarà illuminato di rosso per evidenziare l’importanza della lotta alla violenza di genere.

Nelle foto e nel video del nostro Enzo Lacopo i momenti salienti dell’iniziativa.



REPORTAGE