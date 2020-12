LOCRI E’ morto il noto penalista Antonio Mazzone

di Gianluca Albanese (foto www.corrieredellacalabria.it)

LOCRI – Il terribile 2020 ci riserva l’ultimo grande dolore. Ci lascia Antonio Mazzone, il brillante avvocato penalista, autentico luminare nel campo forense, protagonista dei principali processi in cui sono stati chiamati alla sbarra, tra gli altri, alcuni imputati eccellenti come gli ex sindaco di Siderno (Sandro Figliomeni) e Riace (Mimmo Lucano).

Punto di riferimento per intere generazioni di avvocati, Antonio Mazzone è scomparso nel sonno, per cause ancora in corso di accertamento. Aveva 62 anni.

Alla famiglia Mazzone vanno le più sentite condoglianze dell’intera redazione di Lente Locale.