R. & P.

Il presidente dr. Nicola Monteleone unitamente al direttivo ed i soci tutti esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia Leonetti – Calabrese per la scomparsa del loro congiunto.

Al dottore Leonetti uomo e professionista stimato eleviamo una preghiera, così come a tutti i suoi familiari in questo momento di grande dolore.

N. M