di Teresa Peronace

LOCRI – Una raccolta straordinaria di sangue, è avvenuta, ieri, a Locri, a cura dell’ AVIS Comunale, presieduta dal dr. Vito Aversa. La filantropica ed attiva associazione, con la propria autoemoteca, ha stazionato di fronte al Tribunale Penale di Locri e, grazie alla grande sensibilità del Presidente dello stesso, dottor Fulvio Accurso, a quella del Procuratore, dott. Giuseppe Casciaro e del presidente dell’ Ordine degli Avvocati, avv. Melita Neri, è stato rinnovato un generoso evento che è stato molto apprezzato dal tessuto sociale dell’ intera Locride, perché del prezioso liquido vitale necessitano in molto ma potrebbe averne bisogno chiunque. Funzionari, addetti ed impiegati del Tribunale e della Procura, nonché avvocati del foro di Locri si sono, così, distinti per la loro generosità nel donare sangue.

L’ evento, secondo quanto ha espresso il presidente Aversa (nella foto sotto) è stato fortemente voluto anche dall’avvocato Francesco Febbraio, già donatore periodico AVIS, che ha molto contribuito al coinvolgimento attivo delle citate istituzioni.