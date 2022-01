LOCRI Domenica si vota per il congresso regionale Pd

Il circolo del Partito Democratico di Locri rende noto che domenica 16 gennaio 2022 si svolgeranno le operazioni di voto, riservate agli iscritti al 31 dicembre 2021, per l’elezione dell’assemblea e del segretario regionale.

Presso la sede del circolo, in piazza Fortugno, e online dalla pagina facebook @partitodemocraticolocri, dalle ore 9.00 alle ore 10.00, sarà possibile discutere l’unica mozione presentata, “Rigenerare il PD”, che vede candidato alla carica di segretario regionale Nicola Irto, e subito dopo verranno aperte le operazioni di voto, esclusivamente in presenza, necessariamente muniti di green pass, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Il nostro circolo sarà rappresentato, nella lista che vede candidato alla carica di segretario Nicola Irto, da Emanuele Marando e Barbara Panetta a cui facciamo il nostro augurio di buon lavoro.

Raccomandiamo a chi parteciperà di usare la mascherina FFP2 e mantenere il distanziamento minimo.