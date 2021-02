LOCRI- L’incontro del Comitato di Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci si terrà in data 18 febbraio p.v. alle ore 16:00 presso il Palazzo Municipale di Locri (RC) per discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno:1) situazione pandemica da Covid-19 sul territorio Metropolitano;2) problematiche ospedale di Locri. Al suddetto incontro è stato invitato il Prefetto dr. Guido Nicolò Longo, Commissario ad acta per la sanità in Calabria.