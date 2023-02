LOCRI Domani la prima Assemblea Generale del Movimento LocRinasce dell’anno 2023

di Redazione

LOCRI – È stata convocata per domani sera alle ore 18, nella sala del secondo piano di Palazzo Nieddu del Rio, la prima Assemblea Generale del Movimento LocRinasce, targata 2023.

Punto all’ordine del giorno: “discussione sulla campagna elettorale per le elezioni amministrative volte al rinnovo del Consiglio comunale di Locri, indette per il prossimo mese di maggio”.

Nel corso dell’assise, secondo quanto appreso dal coordinatore del Movimento, Pietro Parrotta, “il direttivo farà il punto della situazione in merito agli incontri preliminari avvenuti nel mese di gennaio, con i rappresentanti di Scelgo Locri, Partito Democratico e singoli cittadini, al fine di consentire all’Assemblea Generale del Movimento che da Statuto rappresenta, il momento di scelta in ordine a strategie, iniziative ed attività di rilevante interesse, tendenti, in ogni caso, a favorire il dialogo con i cittadini ed il coinvolgimento nel progetto di larghi strati della cittadinanza; ogni opportuna valutazione e determinazione, in merito al percorso più virtuoso da seguire per il prosieguo della campagna elettorale”.