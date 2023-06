di Redazione

LOCRI – Domani, 9 giugno 2023, presso il Salone Diocesano di Locri, si terrà il ventennale di GOEL – Gruppo Cooperativo.

La giornata, che prenderà avvio a partire dalle ore 15.00, vedrà la partecipazione di numerose rappresentanti istituzionali e di personalità di particolare rilievo nazionale e culturale.

Prevista anche la presentazione del primo libro di Vincenzo Linarello, il “Manuale dell’etica efficace” con la prefazione di Nicola Gratteri e Antonio Nicaso.

Nel libro è argomentatala proposta politico culturale di GOEL – Gruppo Cooperativo, che lancia un nuovo paradigma etico per l’economia, la politica, la democrazia e lo stato.

Il libro è già in pre-vendita sull’e-commerce del gruppo al link https://books.goel.coop/etica-efficace.

A seguire una tavola rotonda in cui esponenti del mondo della magistratura, dell’università e della ricerca dialogheranno sull’etica efficace intesa come approccio innovativo per costruire il bene comune a tutti i livelli.

Prevista la partecipazione del dott. Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Catanzaro, il dott. Carlo Borgomeo, già presidente di Fondazione Con Il Sud, l’avvocato Carola Carazzone, segretaria generale di Assifero e vice-presidente Philea, la professoressa Stefania Pellegrini, ordinaria all’Università di Bologna, promotrice del corso su “mafia e antimafie”.

I relatori saranno moderati da Massimo Folador, professore di Business Ethics e sviluppo sostenibile presso la LIUC – Università Cattaneo.

Nel corso della giornata Vincenzo Linarello incontrerà i partecipanti e firmerà le copie del suo libro, pubblicato dalla neocostituita GOEL Edizioni.

I lavori si concluderanno con un’apericena di convivialità a base dei prodotti di GOEL Bio, il marchio delle aziende agricole che si oppongono alla ‘ndrangheta di GOEL – Gruppo Cooperativo .