di Redazione

LOCRI – “Abbiamo affermato nella riunione del Consiglio che la maggioranza intende camminare in solitaria, insieme al collega di gruppo Eliseo Sorbara, mentre i problemi della Città si fanno sempre più preoccupanti per il presente e il futuro e richiederebbero il massimo della collaborazione per il bene della Città. Pensano di non dover dare conto ad alcuno! La notizia dell’atto di messa in mora da parte della Sorical, società che gestisce le risorse idriche, nei confronti del Comune per la somma di 2 milioni di euro, relative a mancati pagamenti per il periodo 2021-2023, crea serie preoccupazioni nella cittadinanza”.

Così in una nota, il capogruppo di “Storia e Progresso” Ugo Passafaro, a pochi giorni dalla prima seduta del civico consesso.

Passafaro chiede che “il sindaco e la nuova Giunta facciano sapere il perché, di questo ingente disavanzo e nel contempo, onde evitare uno stillicidio di notizie di somme spese a debito, riferiscano a quanto ammontano, le ragioni e le modalità del loro utilizzo e come esse incidano sulla situazione del bilancio, già in regime di pre dissesto”.