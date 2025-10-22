Locresi ancora in cerca di punti, ma cresce l’amalgama.

R. & P.

Per la quarta giornata di campionato, a Caraffa, i ragazzi di mister Iervasi erano chiamati a una prestazione diversa rispetto a quella messa in campo contro il Roccella. E, in effetti, così è stato: la compagine locrese ha mostrato tanto cuore e determinazione sul rettangolo verde, ma continua a pagare a caro prezzo alcuni errori difensivi e, soprattutto, non riesce a trovare la via del gol, nonostante le diverse occasioni create.

La squadra ha idee, costruisce gioco e prova in tutti i modi a sbloccare le partite, ma la fase offensiva non sta girando nel verso giusto e le gare finiscono spesso in modo amaro.

Ciò non scoraggia però gli amaranto, che continuano a macinare gioco e a crederci fino alla fine. Il Caraffa, formazione esperta – come dimostra l’età media più alta rispetto a quella dei giovani locresi – ha saputo sfruttare la propria esperienza e, con ordine e applicazione, si è portata a casa i tre punti in palio.

Il Locri resta una squadra giovane, e ci vuole tempo per plasmare tutti i ragazzi secondo le direttive del mister Iervasi e del vice Romeo.

La società: “Serve pazienza e tranquillità. Ricordiamo da dove siamo partiti: i progetti a lunga gittata non si costruiscono in due giorni o in un mese. Serve unità di intenti e massimo impegno da parte di tutti”.

Ora testa subito a mercoledì 22, quando, nel “G.R. Macrì”, si disputerà il recupero del derby con il Siderno 1911. La gara ripartirà dallo 0-0 e dal 34° minuto, dopo la sospensione del precedente incontro.