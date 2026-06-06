SPECIALE di Enzo Lacopo © 2026

LOCRI – Si è celebrata la tradizionale processione del Corpus Domini che partendo dalla Cattedrale di Santa Maria del mastro snodandosi per Via Caprera, Piazza Padre Pio (De Gasperi), Via Trieste, Viale della Regina, Corso V. Emanuele, risalendo per Via Firenze sino a concludersi con la benedizione fatta da S.E. Mons. Francesco Oliva nel piazzale della Cattedrale.

Presenti tutti i parroci e le confraternite della Diocesi di Locri-Gerace, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, gli amministratori comunali, i sindaci di Locri e Gerace, gli scout e numerosi cittadini.

Immagini e Video

VIDEO