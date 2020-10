LOCRI Coronavirus:5 nuovi casi di positività

di Redazione

LOCRI – Cinque nuovi casi di positività al Covid-19 a Locri.

A darne comunicazione via facebook, il primo cittadino, Giovanni Calabrese.

“A Locri tra sabato e lunedì – ha scritto il sindaco – registriamo cinque nuovi casi di positività al Covid-19. La ricostruzione dei contatti fatta dagli uomini della Compagnia e della Stazione dei Carabinieri di Locri, prevede la quarantena per tutti i nuclei familiari delle persone interessate”.

In via precauzionale infatti, oggi alcune classi della scuole elementari e medie sono rimaste a casa, per consentire le dovute operazioni di sanificazione di alcune aule.

“È evidente che il Coronavirus – ha aggiunto Calabrese – è purtroppo presente a Locri e nella Locride. Anche alcuni reparti dell’ospedale sono stati interessati da dipendenti diretti e indiretti risultati positivi. Attendiamo la fatidica data del 1 novembre per l’avvio dei tamponi antigenici in ospedale per come fortemente richiesto ed ottenuto dai sindaci della Locride. Tale “conquista” faciliterà notevolmente e in maggiore sicurezza l’accesso dei pazienti nella struttura ospedaliera. Continuamo – ha concluso il primo cittadino – ad essere prudenti e speriamo bene”.