Il Palazzo della Cultura di Locri ospiterà, venerdì 27 marzo alle ore 16.00, il convegno “Libertà di stampa e tutela della privacy: un equilibrio instabile”, un appuntamento di grande attualità dedicato al rapporto – spesso complesso – tra diritto all’informazione e protezione dei dati personali.

L’iniziativa, promossa dagli ordini professionali dell’avvocatura, Consiglio dell’Ordine, Camera Penale, Scuola Forense e dal Centro Studi Zaleuco di Locri, con il patrocinio del Comune di Locri, riunisce autorevoli rappresentanti del mondo istituzionale, giuridico e giornalistico, con l’obiettivo di offrire un confronto qualificato su un tema centrale per la democrazia e per l’esercizio delle libertà fondamentali.

Saluti istituzionali: Dott. Giuseppe Fontana, Sindaco di Locri; Avv. Carmela Neri, Presidente Ordine degli Avvocati di Locri; Avv. Antonio Alvaro, Presidente Camera Penale “G. Simonetti” Locri; Avv. Prof. Sandro Furfaro, Presidente Scuola Forense “G. Greco” Locri; Avv. Vincenzo Nobile, Presidente Centro Studi Giuridici “Zaleuco” Locri. Moderatore: Dott. Giuseppe Soluri, Presidente Ordine dei Giornalisti della Calabria. Relatori: Dott.ssa Giulia Merlo, giornalista de Il Domani; Dott. Vito Donato Grippa, consulente privacy e dati personali; Dott. Alberto Cisterna, Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione; Prof. Marco Schirripa, docente Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Il convegno rappresenta un’occasione di approfondimento per professionisti, studenti e cittadini interessati a comprendere come conciliare il diritto di cronaca con le esigenze di riservatezza, in un contesto sociale e tecnologico in continua evoluzione. L’evento è accreditato ai fini della formazione continua dell’attività forense con n. 3 crediti formativi.