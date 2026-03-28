SPECIALE di Enzo Lacopo © 2026
LOCRI – Si è tenuto un importante Convegno “Libertà di Stampa e tutela della privacy” organizzato dall’Avvocatura forense locrese.
Le nostre telecamere erano presenti e vi proponiamo gli interventi integrali dei relatori:
Dott.ssa Giulia Merlo – Giornalista de “Il Domani” (L’esercizio del diritto di cronaca);
Dott. Alberto Cisterna – Sostituto Procuratore Generale Corte di Cassazione (La legittimità dell’informazione: verità, interesse pubblico e continenza della notizia);
Ing. Vito Donato Grippa – Data Protection Officer e Consulente Privacy (Privacy e protezione dati personali);
Prof. Marco Schirripa – Docente di Diritto Pubblico Comparato Università Mediterranea di Reggio Calabria.
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