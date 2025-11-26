SPECIALE di Enzo Lacopo © 2025

LOCRI – Il Convegno svoltosi a Palazzo Nieddu Del Rio nella Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne, dall’Ordine degli Avvocati del Foro di Locri e la V^ Fiaccolata “Con le Donne e per le Donne” dalla Sezione FiDaPa BPW Italy di Locri.

Le Immagini e il video con alcuni momenti del Convegno e la Fiaccolata da Piazza Stazione, Corso V. Emanuele con arrivo dinanzi al Palazzo di Città dove è stata letta la lista dei nomi, aggiornata al 15 Novembre 2025, delle Donne Vittime di Violenza.

VIDEO