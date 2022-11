Locri, continuano gli incontri del corso biennale Difensori d’ Ufficio

R. & P.

LOCRI – Continuano puntuali e senza sosta gli incontri formativi organizzati dal COA di Locri. Si è svolto il 5 Novembre presso il Tribunale di Locri Aula Corte di Assise il XIII incontro, del Corso Biennale Difensori D’ufficio dedicato alla procedura penale e riguardante i seguenti argomenti “Applicazione della pena su richiesta delle parti e sospensione del procedimento con messa alla prova; Giudizio abbreviato ( condizionato e semplice ).

Relatore dell’evento formativo e’ stata, l’avvocato Simona Barletta,che ha affrontato e analizzato con competenza e professionalità gli istituti giuridici sopra indicatii, anche alla luce delle recenti novità normative in particolare quelle introdotte con il d.gs. n.150/2022 ( cd.Riforma Cartabia). Nel corso ,del suo intervento ha voluto dedicare ampio spazio anche alle disposizioni riguardanti: “La nuova udienza predibattimentale con funzione di filtro; il nuovo obbligo del deposito telematico di atti memorie e richieste compresa la procura speciale; le modifiche in tema di notificazioni e comunicazioni che dovranno avvenire anch’esse in via telematica, con particolare obbligo di indicare un indirizzo di posta certificata; alle norme riguardanti la partecipazione a distanza e a quelle inerenti il processo in assenza confrontandole con la vecchia normativa.

Tantissimi i dubbi e le perplessità che ne sono scaturite dall analisi critica del nuovo assetto normativo previsto dal d.lvo 150/2022 che seppure allo stato risulta posticipato al 31 dicembre c.a., entrerà in vigore il prossimo anno non sappiamo se ci saranno modifiche. All’ esito dell’incontro la coordinatrice del corso Avv.Angela Giampaolo, ha ringraziato anche a nome del Consiglio del foro di Locri e si è complimentata unitamente all’ avvocato Domenico Leone( Componente esterno della Commissione Corso biennale difensori ufficio ) con l’ avvocato Simona Barletta per il suo pregevole intervento dando contestualmente appuntamento per il prossimo incontro formativo del 12 Novembre ore 9:30 12:00 per la quattordicesima lezione.