LOCRI Consegnato attestato di partecipazione per le “Giornate Nazionali dei Giochi per la Gentilezza” agli alunni del Plesso Scarfò

LOCRI Consegnato attestato di partecipazione per le “Giornate Nazionali dei Giochi per...

di Redazione

LOCRI – Il 14 ottobre scorso, alla palestra della Scuola Primaria “C. Scarfò”, si è tenuta la cerimonia di consegna dell’attestato di partecipazione per le “Giornate Nazionali dei Giochi per la Gentilezza (22 settembre-2 ottobre 2022)”, da parte della referente del Progetto Nazionale “Costruiamo Gentilezza”, l’insegnante per la Gentilezza Maria Varacalli, nonchè docente dello stesso plesso, a tutti gli alunni, dalle classi prime alle classi quinte delle sezioni A e B “per aver contribuito insieme ai docenti delle rispettive classi, attraverso il gioco, ad allenare la pratica della gentilezza e la condivisione con la comunità scolastica e locale dell’Alfabeto della Gentilezza inventato dagli alunni della Scuola Primaria C.Scarfò classi:1°, 2°, 3°, 4°, 5° -sezioni A e B”.

Alla cerimonia hanno partecipato la dirigente scolastica Carla Galletta, l’assessore alla Pubblica Istruzione e alla Gentilezza, Domenica Bumbaca, la referente del Progetto Nazionale “Costruiamo Gentilezza”, l’insegnante Maria Varacalli, tutti i docenti, gli alunni di tutte le classi e il personale Ata.

L’attestato di partecipazione, è stato consegnato dalla referente Varacalli anche alla dirigente scolastica Galletta e all’assessore Bumbaca.

«Il mio enorme ringraziamento – ha detto la referente Maria Varacalli – va al coordinatore nazionale Luca Nardi, per aver dato la possibilità alla nostra scuola di partecipare con gioia ai Giochi Nazionali 2022. Inoltre, a tutti gli alunni che con esultanza hanno esternato le loro emozioni, i loro sentimenti più cari e la loro vitalità operativa e sportiva, la loro cooperazione inclusiva, i loro modi gentili; alle loro famiglie, cortesi e bendisposte alla collaborazione scuola-famiglia; a tutti i docenti che con pazienza, accoratezza e sensibilità, hanno contribuito a collaborare con me e a portare avanti la mia iniziativa; alla dirigente, che con la sua disponibilità e attenzione, ha avuto fiducia in me, dandomi la possibilità di concretizzare la mia proposta circa il progetto nazionale; all’assessore Bumbaca per essere stata sempre pronta a lavorare in sinergia con me e per continuare l’opera della “Costruzione della Gentilezza” nel nostro territorio, intrapresa l’8 giugno di quest’anno con l’istituzione del “Primo Presidio di Gentilezza per la Pace a Locri” presso il nostro istituto; al personale Ata sempre affidabile e gentile».

«Da soli – ha concluso – si va veloci ma insieme si va lontano».