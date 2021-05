Locri: Consegnati i libri delle favole nel Reparto di Ginecologia e Ostetricia e presentato il progetto “Il baule gentile”.

R. & P.

LOCRI – Consegnati i libri delle favole donate dall’Assessore Domenica Bumbaca alle mamme che si trovano nel Reparto di Ginecologia. L’assessore di concerto con la Direzione del Presidio Ospedaliero direttore f.f. Dr. Domenico Fortugno, con il direttore SOC Ostetricia e Ginecologia dott. Giuseppe Macrì, nel ringraziare tutto il personale, ha consegnato i libri, con un segnalibro personalizzato dall’artista Maria Adele Longo, all’ostetrica Nancy Alati che sarà, inoltre, la referente per il progetto “Il baule gentile”.



L’assessore ha voluto dedicare un pensiero alle mamme: A Te mamma che leggendo questa fiaba al Tuo bambino o alla Tua bambina, possa sognare insieme, possa con la tua calda voce sussurrare parole dolci. Racconta le favole, mamma, leggi per Tuo figlio e si apriranno le porte della fantasia, della magia e della favolosa Vita. La nuova nascita è una storia da scrivere, amare e vivere, sfogliando le pagine della vita, emozionandosi. Leggi per Tuo figlio, mamma, leggi e rasserena le notti inquiete, leggi per far scoprire a Tuo figlio nuovi mondi, leggi per far conoscere la differenza tra la fantasia e la realtà. Ogni fiaba lascia un ricordo in ognuno di noi. Che questo dono possa accompagnare il ricordo di condivisione e di un pensiero gentile da parte mia. Da mamma a mamma”.