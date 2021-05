LOCRI, città pulita e plastic free. “Giornata ecologia” (Immagini e Reportage ESCLUSIVI)

Immagini e Reportage di Enzo Lacopo © 2021

LOCRI – LA PRIMA GIORNATA ECOLOGICA ORGANIZZATA DALLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE

Ha avuto un pieno successo di partecipazione per la presenza di molte organizzazioni e intere famiglie che hanno aderito e partecipato attivamente. Il raduno si è svolto dalle 9 alle 10 in piazza Nosside sul lungomare attorno alla mostra dei lavori realizzati dalle associazioni La Città del Sole, Masci e Do ut des per il progetto di Leo.

Le istallazioni ed i manufatti sono stati realizzati interamente con materiali recuperati come bottiglie in plastica, tappi, blister dei medicinali, zanzariera metallica, buste del caffè e molto altro e l’impatto è stato positivo ed ha attirato l’attenzione soprattutto dei giovani. Tutto il territorio locrideo è stato presente anche con associazioni di respiro nazionale.

L’opera dei volontari si è svolta nel pieno rispetto del distanziamento sociale il cui rispetto è stato curato dai volontari dell’Ordine di Malta e dal corpo delle Guardie Zoofile Ambientali VAS-RC. L’opera dei volontari è stata affiancata da un mezzo della ditta Muraca, che cura la raccolta differenziata a Locri, e di un operatore che ha subito rimosso i sacchi che venivano man mano posti ai bordi delle pinete su cui si è concentrata la pulizia dato che l’arenile risulta già pulito. La giornata ha avuto una valenza importante per il segnale proposto alla cittadinanza.

Nella città pulita si vive meglio. Concetto ribadito dal vice sindaco ed assessore all’ambiente Giuseppe Fontana. Le associazioni aderenti hanno convenuto di ritrovarsi ancora per altre iniziative a sfondo ambientale.

Arturo Rocca

