SERVIZIO ESCLUSIVO di Enzo Lacopo © 2025

LOCRI – Accompagnati dallo splendido esemplare di Pappagallo brasiliano “ALEX”, della specie Ara Araraura e dal suo educatore Massimo Ruggia si è svolta l’edizione 2025 di “CITTA’ in BICI e BANDIERA VERDE“. Moltissimi i partecipanti di ogni età arrivati sul Lungomare “Zaleuco” lato sud per dare inizio alla mitica pedalata che ha attraversato tutto il lungomare sino a concludersi a Piazza Nosside, con lo slogan “W Città in Bici e W la Bandiera Verde”.

