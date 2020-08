Locri, ci ha lasciato l’Avv.Girolamo Greco. Il cordoglio dell’Archeoclub

LOCRI- Il presidente dell’ArcheoClub d’Italia sede di Locri unitamente a tutti i soci, esprime cordoglio per la scomparsa dell’avv. Girolamo Greco uomo di grande levatura morale e stimato professionista.

Ai suoi figli e alla cara moglie Antonella, restauratrice del Museo di Locri e amica, con la quale abbiamo condiviso un’intensa collaborazione socio – culturale per anni, va la nostra affettuosa, fraterna e umana vicinanza in questo triste momento!