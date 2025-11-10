SPECIALE di Enzo Lacopo © 2025
LOCRI – La solenne celebrazione Eucaristica, presieduta da S.E. Mons. Francesco Oliva in occasione dell’ingresso canonico del nuovo Parroco Don Rigobert Elangui nella Parrocchia di San Biagio Vescovo e Martire.
Numerosi gruppi di fedeli sono arrivati dall’hinterland locrideo, da Benestare, Careri, Bovalino, Ardore per partecipare alla cerimonia portando doni, striscioni e ricordi in foto.
Naturalmente entusiasmo e partecipazione anche dalle autorità istituzionali, dai rappresentanti militari e dai fedeli della parrocchia di San Biagio.
Le immagini e il Reportage realizzato dal nostro Enzo Lacopo.
