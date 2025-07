di Redazione

LOCRI – Chiara Francini presenta il suo ultimo romanzo, “Le querce non fanno limoni”.Una vera gioia, per me, accompagnare la sua voce. L’intelligenza e l’ironia che la contraddistinguono si uniscono a una narrazione intensa e vibrante, in cui la memoria personale si intreccia – lungo due piani narrativi che si alternano sapientemente, al pari della poeticità e del parlato popolare – alla memoria storica. Mentre il crepitio quotidiano sale dal bollore delle pentole e degli animi, la narrazione attraversa cinquant’anni di storia italiana, dalla Resistenza agli anni di piombo, lasciando che Campi Bisenzio custodisca e alimenti un nido intimo, che si fa rifugio e accoglienza, e Firenze si mostri nella sua bellezza austera e a tratti struggente.

Un romanzo bellissimo, che sa dire non solo del coraggio di un popolo che, in lotta per la libertà, resiste, ma anche della forza dell’amore e della perdita, delle radici che pesano e di quelle che liberano, di una donna capace della sua personale Resistenza: alle ingiustizie, al dolore, alla disillusione, alla verità, alla vergogna, per diventare partigiana indomita della propria vita.“Perché una vita felice significa aver combattuto”.

La presentazione del libro sarà questa sera alle ore 20 presso il giardino esterno del Giardinetto di Locri.