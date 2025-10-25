Dopo la vittoria nel derby col Siderno 1911 il Locri si prepara al match

R. & P.

Il Locri calcio dopo l’importante vittoria per 1-2 sul Siderno 1911 che ha dato i primi tre punti in campionato agli uomini di mister Iervasi, si prepara a fronteggiare domenica 26 ottobre la corazzata del Guardavalle.

La compagine giallo/rossa è una delle candidate al campionato ed ha costruito una squadra ponderata per questo risultato, quindi, al G.R. Macrì andrà in scena uno spettacolo di livello visto i valori in campo.

Capitan Siciliano e compagni arrivano con la mente un po’ più libera alla sfida di domenica, la vittoria nel derby ha tolto gli amaranto dall’ultimo posto ed ha tolto un po’ di peso e pressione.

Intanto la società è ben contenta della valorizzazione dei giovani della squadra prodotta dal duo Gigi Iervasi e Giuseppe Romeo, la linea verde è il mantra della società e del percorso che si sta svolgendo assieme.

Il presidente Carlo Alia, ribadisce calma verso il progetto in quanto si sta cercando di costruire con quello che si ha e con quello che soprattutto si può avere in questo momento, mentre il DG Armeni invita tutti gli appassionati a venire domenica allo stadio con una maglia amaranto per sostenere il progetto e la squadra.Inizio gara h 14:30 in quanto cambierà l’orario nella notte.