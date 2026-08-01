SPECIALE di Enzo Lacopo © 2026

LOCRI – Presso il parco giochi Lungomare Zaleuco lato sud, si è svolta la prima serata della “FESTA DELLA BIRRA 2026” .

Evento partecipassimo soprattutto da gente arrivata da tutto il comprensorio della Locride ed oltre con bambini e passeggini al seguito, nonostante una temperatura e una umidità terrificante. Gli Artisti hanno saputo allietare e trascinare i loro fans a scatenarsi in balli e sia prima che dopo, alla degustazione di panini, birra e quant’altro proposto dagli stands.

Le immagini e il Video realizzati dal nostro Reporter Enzo Lacopo.

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