R. & P.

LOCRI – Da oggi, nella nostra Città, insieme alla bandiera verde e alla bandiera azzurra, sventolerà la tanto sognata Bandiera Blu! E’ ufficiale. La Bandiera Blu 2026 sventola finalmente sulla nostra costa locrese.

​Il nostro straordinario mare ha sempre parlato il linguaggio della bellezza millenaria ed ora Bandiera Blu è quella voce che lo racconta al Mondo. Un riconoscimento pregiato, legato allo sviluppo sostenibile, alla raccolta differenziata attenta, ai servizi inerenti la balneazione, l’accessibilità e l’inclusività delle spiagge, i sistemi di depurazione e frutto di un lavoro corale tra Istituzioni e l’intera Comunità che in questi anni ha dimostrato quanto questa bellezza voglia e sappia proteggerla e coltivarla attraverso una crescente sensibilità e cura verso l’ambiente.

«Non posso nascondere l’emozione provata nel sentire pronunciare, pochi minuti fa, presso la sede del CNR di Roma ed alla presenza del Presidente FEEItalia e del Ministro Mazzi, il nome della Città di Locri tra le migliori destinazioni al Mondo ritenute meritevoli del privilegio della certificazione ufficiale. Un riconoscimento al lavoro portato avanti in questi anni, intrapreso dal Sindaco Giovanni Calabrese, che ringrazio per la perseverante vicinanza alla Città, e che appartiene all’intera Comunità, la quale ha mostrato più che mai consapevolezza, amore e profondo senso civico. Ringrazio gli uffici e tutti coloro che, senza apparire, hanno seguito in modo impeccabile la complessa procedura di candidatura alla certificazione FEE. Ringrazio naturalmente la mia squadra per il lavoro quotidiano che porta avanti, ma il ringraziamento più grande lo rivolgo ai miei Cittadini. Siete voi gli artefici di questo risultato e da voi , dalle vostre Associazioni e dalle nostre Scuole, dagli operatori balneari, passa la possibilità di iniziare una lunga serie di riconferme. Ci tengo a ribadirlo: è un traguardo di tutti!». Queste le parole cariche di emozione del Sindaco Giuseppe Fontana.

​​Locri, dunque, non riceve semplicemente la Bandiera Blu: la merita. Per la sua bellezza limpida e profonda come quella distesa di azzurro che da oggi è, ufficialmente, tra le più belle d’Italia. Non è cambiato il nostro mare, è cambiata la nostra storia.