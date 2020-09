LOCRI Autista di Tir muore dopo essere entrato in una stazione di servizio

LOCRI Autista di Tir muore dopo essere entrato in una stazione di...

di Redazione (ph. Enzo Lacopo)

LOCRI – Tragedia a un distributore di benzina nella zona nord di Locri, all’altezza della statale 106. Il conducente di un Tir, dall’età apparente di 35-40 anni, appena entrato nella stazione di servizio, per cause in corso di accertamento, è venuto a mancare.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il povero camionista, subito dopo l’ingresso nell’area di servizio, si sarebbe diretto al bar per chiedere aiuto, visto che accusava un malore. Il decesso sarebbe avvenuto subito dopo che il conducente è risalito sul mezzo.

Sul posto, sono intervenuti gli uomini del 118, dei Carabinieri e della Polizia Stradale.