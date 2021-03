LOCRI Arriva il Calcio Camp dei Galattici

R. & P.

Grandi novità in casa dell’AUDAX LOCRI in vista dell’estate: la scuola calcio locrese è stata infatti selezionata per ospitare una settimana di camp estivo organizzato dalla Fundación Real Madrid, l’ente benefico che si occupa di promuovere in giro per il mondo l’immagine e i valori che hanno reso il Real Madrid il club migliore al mondo.

Il Clinic si svolgerà a LOCRI presso lo Stadio Comunale “G.R. Macrì” di via Cosmano dal 19/07 al 23/07/ 2021, dalle 8,30 alle 17,30 e sarà aperto ai giovani calciatori e calciatrici dai 7 ai 16 anni di tutto il comprensorio e non solo.

“Questa collaborazione ci riempie di orgoglio – commentano i responsabili tecnici dell’Audax Locri Mr. Alessandro Schiavello e Mr. Ilario Capocasale -. Speriamo che possa rappresentare un momento di ripartenza e di ritorno allo sport per i ragazzi del nostro territorio, da troppo tempo costretti in casa dalla pandemia. L’evento è aperto a tutti i piccoli appassionati di calcio, un ringraziamento particolare lo vogliamo rivolgere a Massimo Borneo (resp. per il sud italia di Fundaciòn Real Madrid) che ci ha scelti ed ha reso possibile mettere in piedi questo evento ”.

A dirigere gli allenamenti, saranno i tecnici della Fundación Real Madrid Italia affiancati dai colleghi spagnoli; sul campo saranno impiegate le più moderne tecnologie applicate al calcio come il pallone Smartball, che misura la potenza del tiro, oppure la Sportstation, computer con tecnologia laser che calcola velocità e traiettoria del dribbling.

Tutti i partecipanti riceveranno il primo giorno di Clinic la mitica “camiseta blanca”, ossia la divisa da gioco Adidas Real Madrid, oltre ad un pallone Adidas, una borraccia e una pratica sacca porta-scarpini.

Al termine della settimana di allenamenti,ogni giocatore riceverà una valutazione personalizzata di quanto mostrato sul campo e i migliori talenti si qualificheranno per le finali nazionali insieme ai migliori partecipanti di tutti i Real Madrid Clinics d’Italia.

Chi supererà anche questa selezione, sarà invitato a giocare una partita amichevole all’interno del mitico stadio madrileno Santiago Bernabeu.

Un vero e proprio sogno che si realizza.

Per partecipare è necessario registrarsi sul sito www.frmclinics.it.

I posti sono limitati.