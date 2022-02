Locri, apre in Comune uno Sportello di ascolto per le vittime di tratta

Locri, apre in Comune uno Sportello di ascolto per le vittime di...

di Redazione

LOCRI- Nella giornata di mercoledì 16 febbraio 2022, presso gli uffici del Comune di Locri, si è tenuto un incontro tra i rappresentanti della Comunità Papa Giovanni XXIII, la coordinatrice dell’ambito territoriale di Locri, dott.ssa Dominello, gli assistenti sociali dell’ambito territoriale e due operatori già attivi sul territorio per l’apertura di uno sportello d’ascolto drop-in per vittime di tratta nell’ambito del progetto “IN.C.I.P.I.T. – INiziativa Calabra per l’Identificazione, Protezione ed Inclusione sociale delle vittime di Tratta” finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, di cui l’ente proponente è la Regione Calabria. Il progetto prevede l’apertura di uno sportello che, nel mese di marzo, sarà attivo per tre martedì (1, 8 e 15 marzo) dalle ore 09.00 alle ore 12.30 all’interno degli spazi messi a disposizione dal Comune di Locri, grazie all’ assessorato alle politiche sociali e pari opportunità guidato da Domenica Bumbaca. Uno sportello finalizzato all’ascolto delle potenziali vittime di tratta e/o di supporto e consulenza agli operatori del territorio. Nei mesi successivi, oltre allo sportello due volte al mese, verrà attivata anche un’unità di strada per il monitoraggio del territorio litorale jonico volta ad una raccolta dati sul fenomeno della prostituzione su strada e dell’emersione delle vittime di tratta. Durante l’incontro sono stati raccolti dati utili ad un confronto tra gli assistenti sociali, gli operatori già presenti sul territorio con uno sportello FAMI e l’equipe dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII impegnata nel progetto formata da un’assistente sociale, una psicologa e un’operatrice legale.