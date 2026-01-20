REPORTAGE di Enzo Lacopo © 2026

LOCRI – Attenendoci e rispettando scrupolosamente le misure di sicurezza adottate dalle istituzioni preposte, vi proponiamo le immagini e il Reportage concernente l‘Allerta Meteo del 19-20 Gennaio 2026, lungo il tratto di “Lungomare Zaleuco” lato sud e nord.

VIDEO