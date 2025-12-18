di Teresa Peronace

LOCRI – Una proficua “raccolta di vita” ha avuto luogo ieri mattina, a Locri, presso i Licei Mazzini. Un’ Autoemoteca dell’ AVIS, infatti, ha spostato dinnanzi all’ importante plesso scolastico provvedendo alla raccolta di sangue grazie a tante donatrici e donatori.

L’iniziativa è stata condotta dopo gli incontri di sensibilizzazione, che sono stati svolti nelle settimane scorse. L’ AVIS Comunale di Locri, attttraverso il proprio presidente, il dottor Vito Aversa, ha voluto ringraziare, per la sinergica collaborazione, utile al centramento del bel risultato: la Dirigente Scolastica del prestigioso Istituto, la professoressa Rosalba Antonella Zurzolo e la vice preside, professoressa Girolama Polifroni. In un periodo in cui c’è grande necessità del prezioso liquido vitale e dei suoi derivati, l’iniziativa locrese ha mostrato che c’è ancora tanta solidarietà verso il mondo della sofferenza. Un plauso all’ AVIS Comunale di Locri e alla Scuola, è pervenuta da più parti.