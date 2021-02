LOCRI Agente positivo al CoVid, Polizia Municipale in quarantena preventiva

di Gianluca Albanese

LOCRI – Gli agenti di Polizia Municipale di Locri sono stati posti in quarantena preventiva dopo la scoperta di un caso di positività al CoVid-19 di un loro collega.

E’ quanto si apprende da fonti interne al palazzo comunale che riferiscono che il numero dei contagiati in tutta Locri è di poco superiore alla cinquantina.

Non è il primo caso di positività al CoVid di un agente di Polizia Municipale nella nostra zona.

Come si ricorderà, infatti, la scorsa primavera uno dei pochi contagiati fu l’allora comandante della Polizia Locale di Marina di Gioiosa Ionica, mentre anche un’agente del corpo di Polizia Locale della Città di Siderno è risultata positiva al Coronavirus, a dimostrazione di come sia ancora facile la trasmissione del CoVid, specie per chi svolge una funzione pubblica.

Una buona notizia, però, arriva sempre dal Comune di Locri visto che la giornata di domani segnerà il ritorno all’attività amministrativa in sede del sindaco Giovanni Calabrese, che proprio per le complicazioni post contagio da CoVid 19 è stato ricoverato per una decina di giorni al GOM di Reggio Calabria ed è risultato negativo solo pochi giorni fa.