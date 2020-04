Locri, a breve i tamponi Covid-19 si faranno in ospedale. La soddisfazione di Roberto Trunfio

di Redazione

LOCRI- “E’ stata inoltrata, in data odierna, alla Regione Calabria, con missiva a firma del direttore sanitario aziendale, dott. Antonio Bray, la richiesta per ottenere l’ autorizzazione ad effettuare i tamponi Covid19 presso il Laboratorio Analisi del NOSTRO OSPEDALE. E’ un passo importante, e come gruppo cominciamo a raccogliere dopo aver seminato molto”.

Con queste parole il dott. Roberto Trunfio ci informa dell’importante novità che dovrebbe velocizzare il monitoraggio dei sospetti casi positivi Covid-19 nella Locride, con analisi dei tamponi in loco, senza cioè dover attendere gli esiti dei prelievi da Reggio Calabria, come attualmente accade. “Ringrazio Nicola Simone( anche lui componente del gruppo) che ha il merito di aver organizzato e seguito le varie procedure per questa importante dotazione. Prossimamente per i tamponi che non devono essere eseguiti a Reggio, ma a Locri, si avrà il risultato dopo 1ora ed esami eseguiti in 24 ore. Ringrazio-conclude Trunfio- il DSA Bray e la Commisione Straordinaria, sperando in un loro impegno per un vero RISORGIMENTO della Sanita’ nella Locride. Proposte come gruppo ne abbiamo molte e siamo sempre pronti ad una sincera collaborazione. Volevo ricordare a tutti, me compreso, che in atto i pazienti sospetti covid, e quelli che arrivano in PS per altra patologia, aspettano 2 – 3 gg per avere il risultato del tampone.Vi rimando agli articoli denuncia di domenica di Ceratti ,Crino e di Zappia”.