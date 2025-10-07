SPECIALE di Enzo Lacopo © 2025

LOCRI – Ieri 6 Ottobre 2025 intorno alle 22:30 allorquando il display posto all’interno di un noto Lido ha segnato le 10.000 e passa preferenze per il candidato alla Regione Calabria Giovanni Calabrese, è iniziata la grande Festa.

Link per visualizzare i due Reels (Dichiarazioni del Sindaco Giuseppe Fontana):

https://www.facebook.com/krisband/videos/800510712689798

e (dell’Ass. Giovanni Calabrese), prima dei risultati definitivi:

https://www.facebook.com/krisband/videos/1168723528469720

Le immagini e il Video realizzato dal nostro Reporter Enzo Lacopo.

VIDEO