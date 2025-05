SPECIALE di Enzo Lacopo © 2025

LOCRI – Si è svolta una manifestazione per la memoria e la riflessione in ricordo del giovane Christian Zucco, di Locri deceduto in giovane età. Partecipato il corteo che si è mosso dal Palazzo di Città, percorrendo Viale Matteotti, Corso Garibaldi, Via Cosomano arrivando allo Stadio comunale “G.R. Macrì”, dove ci sono stati degli interventi e testimonianze in ricordo del tanto amato cittadino locrese.

Immagini e video con le testimonianze realizzate dal nostro Enzo Lacopo.

VIDEO