LOCRI 15 Novembre 2025 – L’atteso evento “Un calice per la Vita” attuo alla raccolta di fondi per intensificare la ricerca nel campo oncologico e la creazione di nuove strutture sanitarie-ospedaliere, ha visto una partecipazione ampia di cittadini, gruppi di associazioni di volontariato e soprattutto di pazienti che convivono quotidianamente con le neoplasie, nella speranza che qualche nuova scoperta possa definitivamente migliorare la loro vivibilità.

Molti i ristoratori del settore si sono prodigati a fare degustare il loro prelibato cibo, a tutti i partecipanti che hanno contribuito alla raccolta fondi per la nobile e lodevole iniziativa dell’Associazione “Angela Serra”.

Infine al momento dei saluti e ringraziamenti il Dott. Attilio Gennaro ha invitato a salire sul palco uno dei partecipanti del gruppo “Artisti Uniti per la Ricerca” il componente del Team Mediaset di “Striscia la Notizia” Michele Macrì, il quale non si è fatto venir meno il suo spirito di attento reporter, riassumendo molti aneddoti dal 2018 ad oggi e sottolinenando alcune criticità che dovrebbero porre fine alla continuità di certi disservizi.

