SPECIALE di Enzo Lacopo © 2026

LOCRI – “E solo poco più di tre settimane or sono, precisamente domenica 28 dicembre, 29 ardimentosi sfidavano le gelide acque del Mar Jonio, allora accogliente e premuroso. Uomini e donne, dai 6 ai 69 anni, hanno testimoniato con gioia quanto è meraviglioso stare insieme e godere del nostro territorio, anche in momenti non usuali. Ero tra quelli e mi sono nutrito dei sorrisi e degli abbracci di chi ha compreso pienamente il senso ritualistico e spirituale di quel momento apparentemente solo goliardico.

Oggi, 20 gennaio, c’è paura, quasi terrore. Certo, bisogna tutelarsi e non rischiare, ma è poesia pura ammirare la potenza del mare, la forza della Natura a cui l’uomo solo a stento può porre argini. Guardiamo questi due giorni e la presenza del ciclone Harry anche attraverso questa lente poetica, quasi evocativa, e confidando che tutto è sempre perfetto così com’è. Spesso gli allarmismi generano ansia invece di portare consapevolezza e senso di responsabilità”, afferma Annunziato Gentiluomo.

IMMAGINI

VIDEO