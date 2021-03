LOCRI – 1^ Giornata Naz. in ricordo vittime della pandemia (Immagini e Video)

LOCRI – 1^ Giornata Naz. in ricordo vittime della pandemia (Immagini e...

Immagini e Video di Enzo Lacopo © 2021

LOCRI – In occasione della Giornata Nazionale in ricordo delle vittime COVID-19, istituita e approvata oggi 18 marzo dal Senato, l’Amministrazione Comunale ha indetto oggi alle ore 11.00 un minuto di silenzio, per ricordare le vittime della pandemia.

Alla commemorazione hanno partecipato alcuni familiari delle vittime, il sindaco, alcuni assessori e consiglieri, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine di Carabinieri, Guardia di Finanza, del Corpo della Polizia Locale e del Volontariato.

