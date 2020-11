LOCKDOWN CALABRIA Giuseppe Silvaggio:”La chiusura dovuta al modo di fare sanità dei commissari”

R. & P.

Sembra una maledizione, quella che giornalmente si abbatte su soggetti, piccoli e grandi, che increduli sembrano impotenti a reagire, oltre che alla spada di Damocle (Covid-19 docet) anche e soprattutto alle decisioni, che URBI ET ORBI (suolo italico ) vengono dall’alto a colpi di DCPM.

Contagi, positivi, carenze di sale di rianimazione, tamponi, tamponi drive, mascherine, assembramenti, sono questi i fonemi che terrorizzano i molti, sacrifici e ancora sacrifici per gli imprenditori della ristorazione, per bar e simili che vengono paralizzati e, difficilmente, potranno riprendersi.

Scoramenti, sfiducia, rabbia, hanno come effetto manifestazioni di piazza degeneranti in atti folli e di odio, che si allargano a macchia d’olio.

“Il mio pensiero, come vicepresidente del Consiglio del Comune di San Luca – afferma Giuseppe Silvaggio – la mia vicinanza va agli imprenditori della mia Calabria, che lottano con i denti per la loro sopravvivenza e per quella di centinaia e centinaia di dipendenti. Il mio pensiero e la mia solidarietà – afferma sempre Silvaggio – va anche ai tirocinanti della Giustizia, del Miur, del Mibact e altri, all’incirca 7000 anime, che con mensilità da fame 500,00 € al mese, hanno operato ed operano in mansioni di lavoro dipendente, responsabilmente e professionalmente, come se e non di più dei dipendenti titolari. Dicembre si avvicina a grandi passi, non ci si vergogna nel non dare stabilità ai precari calabresi. La loro dignità di persone, umili e molto educate, viene calpestata sempre di più. Vergogna, vergogna. Ci si riempie la bocca di lavoro, di stabilizzazione, di salute e così via. Si morirà con una lenta agonia, i dipendenti in quiescenza nei vari Enti non vengono rimpiazzati dagli stessi, questa è la triste realtà, che ammazza i precari. Non si muore solo di virus (persone fragili), ma si muore anche, perché si predica bene ma si ruzzola male”.

“La Regione Calabria – conclude Silvaggio – e i suoi amministratori di turno dove sono ? La sanità con i suoi commissari che cosa hanno fatto? La chiusura della nostra Calabria, la quarta Regione definita zona rossa, è dovuta solo ed esclusivamente al loro modo di fare sanità e di programmare. Da giovane amministratore da sempre impegnato a favore della comunità sia sanluchese che calabrese, lotterò oggi e nel futuro, affinchè i sacrosanti diritti di tutti i cittadini calabresi non vengano calpestati da acclarate incapacità di politici (politicanti) di turno, che occupano posti e prendano prebende, mentre la popolazione, soffre e subisce passivamente”.