R. & P.

REGGIO CALABRIA – Il consigliere metropolitano Rudi Lizzi, delegato all’Istruzione e Minoranze Linguistiche, Politiche Internazionali, Comunitarie e del Mediterraneo, Università e Ricerca,e sindaco di Gerace, ha rimesso le deleghe a seguito della sua adesione a Fratelli d’Italia.

Lizzi ha scelto di proseguire il proprio percorso politico nel partito, in linea con quanto fatto nei mesi scorsi dall’ex segretario metropolitano dott. Suraci. <<Una scelta coerente e un passaggio doveroso, che segna l’inizio di un nuovo impegno politico>>, dichiara.

Lizzi conferma quindi la volontà di contribuire al rafforzamento di Fratelli d’Italia sul territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria.