LIONS CLUB ROCCELLA IONICA Antonio Bagnato è il nuovo presidente

R. & P.

Si è svolta nei giorni scorsi, in via telematica, l’assemblea elettorale per designare il nuovo Consiglio Direttivo del Lions Club di Roccella Jonica che amministrerà il Club nell’Anno Sociale 2020/21. In considerazione delle norme governative con il divieto di “assembramenti” anche l’assise elettorale realizzata previa autorizzazione del Governatore del Distretto 108 YA Ing. Nicola Clausi, il presidente uscente Dr. Domenico Leonardo (rimasto in carica per gli ultimi due anni), ha organizzato una video conferenza su ”piattaforma online” con la partecipazione di quattordici soci su diciannove soci (solo cinque assenti giustificati per impegni lavorativi). Il presidente uscente Domenico Leonardo, ha fatto come protocollo un breve percorso di questi due anni di attività del Club con la sua presidenza, denotando una crescita, sia a livello numerico per nuovi soci, sia per la quantità e la qualità dei service realizzati. Leonardo ha ringraziato tutti i soci e in particolare il direttivo che è stato molto professionale. Nel corso della seduta è stato eletto presidente Dr. Antonio Bagnato. Alla vice presidenza Lorenzo Maesano, il segretario Orazio Violante, tesoriere Cosimo Mammone, Direttore di Club Angela Maria Pia Guarnieri, Presidente comitato Soci GMT Gianluca Leonardo, presidente comitato service GST Domenico Cartolano, presidente comitato comunicazione e Marketing Nicodemo Vitetta, Presidente protocollo Maria Grazia Piccolo, presidente tecniche informatiche Rocco Speranza, Past- president LCIF Domenico Leonardo, i restanti soci saranno consiglieri dell’organigramma del Club. Il Past-President Domenico Leonardo, si è reso disponibile a continuare a collaborare con il nuovo Presidente Antonio Bagnato e con l’intero Club per la continua crescita nel rispetto dei criteri lionistici. Nel ringraziare Antonio Bagnato, si è detto fiducioso che superato questo periodo emergenziale ben presto si potrà festeggiare per l’elezione sua e del nuovo direttivo, abbracciando tutti i compagni di “viaggio”. A breve ci saranno la cerimonia del passaggio di campana e la stesura dei programmi per l’anno sociale 2020/21.