LIONS CLUB Aristide Bava direttore responsabile della rivista “108YA” e nel comitato di redazione di “Lion”

R. & P.

Prestigiosi incarichi giornalistici per Aristide Bava, decano dei giornalisti della fascia ionica reggina. Bava è stato nominato Direttore responsabile della rivista edita dall’ Associazione Internazionale Lions ” 108 ya” e, nel contempo, è stato chiamato a far parte anche della redazione della rivista “Lion”, mensile ufficiale del Lions Clubs International. “Lion” è pubblicato, su autorizzazione del Consiglio di amministrazione Internazionale, in ben 18 lingue Sono stati rispettivamente il Governatore del Distretto Lions 108 ya , Antonio Marte a volere Aristide Bava alla guida della rivista che abbraccia le tre regioni di competenza del lionismo meridionale italiano (Campania, Basilicata e Calabria) e Sirio Marcianò, Direttore della rivista “Lion” a chiamare il giornalista sidernese nella redazione accanto ad alcuni nomi prestigiosi del giornalismo associativo lionistico. Ricordiamo che Aristide Bava da oltre 50 anni è impegnato come corrispondente dalla Locride per “Gazzetta del Sud” ed è uno dei piu’ apprezzati giornalisti del nostro territorio.